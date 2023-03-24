8萬烏軍雲集巴赫木特　或攻入俄羅斯邊境

俄羅斯僱傭兵瓦格納集團始創人普里高津周四（23日）聲稱，烏克蘭軍隊在頓涅茨克州巴赫木特附近集結逾8萬人。他警告，烏軍可能攻擊俄羅斯邊境別爾哥羅德州，或在斯瓦托沃-克里米納接觸線方向進攻，威脅瓦盧伊基。

普里高津指，大股烏軍出現在謝韋爾斯克、斯拉揚斯克、克拉馬托爾斯克、德魯日科夫卡、康斯坦丁諾夫卡及察蘇夫雅。烏克蘭亦接收龐雜北約裝備，多款裝甲車輛及豹式坦克，並動員20萬預備役士兵。他推測烏軍可能開闢第3條戰線，打出一條30至40公里走廊，通向利西昌斯克、北頓涅茨克、杰巴利采韋及盧甘斯克，把俄控頓涅茨克及盧甘斯克切成兩半。烏克蘭然後可能嘗試在第聶伯羅組建部隊，從扎波羅熱州打擊别爾江斯克、梅利托波爾和馬里烏波爾，達成陸上封鎖克里米亞目的。烏克蘭下一步將嘗試解決克里米亞大橋，回復至1991年邊境。

烏克蘭陸軍司令西爾斯基表示，俄軍在巴赫木特附近損失慘重，瓦格納僱傭兵是附近一帶的俄軍主力，他們不惜代價後果就是力量大幅削減，變得筋疲力竭。烏軍很快便能利用機會反攻，重演基輔、哈爾科夫、巴拉克利亞及庫皮揚斯克戰果。