中國駐法大使指前蘇聯各國無主權國家地位　東歐抗議

中國駐法大使盧沙野上周五（21日）表示，根據國際法，前蘇聯各國沒有有效主權國家地位，此言論惹惱東歐國家。波羅的海3國外交部與烏克蘭大使已提出抗議；法國輿論也要求盧沙野修正道歉。

法國電視節目當晚間專訪盧沙野，談論法國總統馬克龍訪華、台海現狀、美中衝突、中國擴張、俄烏戰爭與中國歷史等問題。主持人問克里米亞是否屬於烏克蘭，盧沙野尷尬地笑說，不一定，取決如何看待這些問題，沒有這麼簡單。

主持人提醒，根據國際法，克里米亞屬於烏克蘭。盧沙野卻表示，根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位。當主持人追問，在他看來，俄國邊界問題是否仍未解決時，盧沙野卻叫他「停止詭辯」。

這番言論具有重大地緣政治意義，幾乎等於否定從前蘇聯解體國家的主權地位，包括烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、哈薩克斯坦等14國。此話一出，惹怒面臨俄羅斯侵略威脅的東歐國家。

波蘭華沙的東亞研究中心中國問題專家雅克波夫斯基表示，立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞3個波羅的海國家外長都已向中國提出正式抗議，恐怕演變成中國的外交危機。拉脫維亞外交部長譴責，中國駐法大使有關國際法和國家主權的評論令人完全無法接受，要求中方作出解釋，並完全收回這聲明。