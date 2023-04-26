外媒抹黑東方　Google賠百萬訟費　CNN彭博扮聾拒回應

東方傳媒機構（下稱「東方」）多年來仗義執言，不畏權貴報道真相，卻屢遭美國科技公司Google、美媒有線電視新聞網絡（CNN）及彭博新聞社等海外媒體造謠抹黑，甚至涉嫌誹謗打壓。其中東方曾控告Google誹謗，法院最終裁定訟費歸東方，就部分申請Google已向東方支付訟費105萬港元。

Google旗下網站blogspot.hk、groups.google.com、google.com.hk分別於2014年的2月、3月及2015年4月至10月多段貼文涉嫌誹謗東方，東方2015年循民事控告Google Inc.誹謗，要求對方就有關誹謗言論對東方造成損害賠償，以及提供發布有關貼文用戶資料等。經據理力爭後，東方最終獲得Google支付105萬港元訟費。

然而，西方媒體未有收手，繼續抹黑打壓東方行動，例如CNN曾於2020年9月刊登一篇文章，內容質疑東方由2013年起派出多人日夜追訪現正在囚的壹傳媒黎智英，引發2017年6月4日發生黎智英涉嫌刑恐東方記者事件。事實上，「狗仔隊」文化正是由黎智英引入香港，而壹傳媒亦曾派狗仔隊跟蹤東方高層。

東方提出質疑，指記者等候追蹤新聞人物是常見採訪手法，而2017年6月4日維園集會屬公眾場合，記者乃合法採訪，且無任何挑釁。偏偏西方傳媒無視黎智英以粗口辱罵及恐嚇東方記者，恐怕存在雙重標準。

除了CNN，彭博新聞社一篇2020年8月刊登文章中，內容多次刻意點名提及東方與現已停刊的《蘋果日報》為多年競爭對手，甚至提到東方曾派記者追蹤黎智英等。與此同時，CNN則以報章競爭為由，圖文並茂列出東方高層背景資料。

面對彭博新聞社攻擊，東方當時隨即去信彭博新聞社作出7項質詢，結果對方拒絕回應。有學者當時認為，CNN及彭博新聞社多番以正面報道將黎智英「英雄化」，同時又以「小報」及帶個人色彩的用詞醜化東方，做法並不公道。