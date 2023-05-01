柴電潛艇狀態差　澳洲轉型核動力惹疑

澳洲決定斥資3,680億澳元（約1.9萬億港元），在美國及英國協助下組建核動力潛艇艦隊，被視為該國「向北」及「向海」戰略應對中國的重要舉措。澳洲傳媒周一（1日）報道，澳洲皇家海軍現役6艘柯林斯級常規動力潛艇中，踏入今年只有一艘保持隨時戰鬥的狀態，令人質疑是否有能力操作更複雜的核動力潛艇。

根據美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）核動力潛艇合作計劃，澳洲從常規動力潛艇轉型至核動力潛艇分為兩個階段，第一個階段是2030年代初期至中期，澳洲向美國採購至少3艘二手維珍尼亞級核動力潛艇；第二個階段是2040年代初期至2060年代，澳洲開始交付自行建造的AUKUS級核動力潛艇，最終配備8艘。為了確保維持水下戰力，柯林斯級常規動力潛艇2026年開始延長使用壽命，最後一艘2048年退役。

澳洲廣播公司引用官方數據、衞星圖像、新聞報道，發現柯林斯級常規動力潛艇艦隊2016年至2021年的狀態非常好，但之後問題陸續浮現。根據澳洲皇家海軍制定的目標，艦隊指揮官在任何時候應該有4艘潛艇可以使用，餘下兩艘則接受深度維修。惟2021年9月，希恩號及沃勒號被迫退出前線，前者嚴重入水，後者一周內兩度入水及起火，導致整支艦隊只餘下兩艘潛艇可以使用，意味作戰能力削減一半。

禍不單行的是，AUKUS核動力潛艇合作計劃今年3月13日公布前，澳洲皇家海軍減至只有一艘柯林斯級常規動力潛艇可以使用，原因是維修出現延誤、新冠疫情影響、需要時間從上述提及的入水及起火事故恢復過來。澳洲皇家海軍司令哈蒙德（Mark Hammond）承認這兩年無法達到作戰目標，指新冠疫情及供應鏈問題導致維修階段超出規定時間，但有信心可以克服困難，並預測潛艇作戰能力未來12個月正常化。

柯林斯級常規動力潛艇1996年至2003年期間服役，它們原定2020年代中期陸續退役，但現時需要延長服役，確保與核動力潛艇順利交接。哈蒙德承認澳洲面對的印太地區戰略形勢，是數十年來最複雜及最有挑戰性。對於澳洲最快2030年代初期才首次擁有核動力潛艇，他表示：「若說這不是高風險便是誤導，當然這是高風險。」

報道提到，延長柯林斯級常規動力潛艇使用壽命的工作，包括更換柴電引擎、電池、電子系統，估計總共耗資60億澳元（約312億港元）。澳洲皇家海軍指每艘潛艇接受深度維修的同時，順道更換上述核心部件，預計僅需時兩年完成。惟分析認為軍方想得太樂觀，似乎沒有考慮出現延誤的可能性，隨時只有更少潛艇可以調動。