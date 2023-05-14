美外洩密件：澤連斯基欲導彈打俄領土　炸輸油管道

《華盛頓郵報》上周六（13日）報道，外洩美國機密情報文件顯示，烏克蘭總統澤連斯基曾私下向官員建議，佔領俄羅斯邊境城市以獲談判籌碼，炸毀向匈牙利輸送俄石油的管道，並希望使用遠程導彈打擊俄境內目標。美國國防部沒有對情報真實性提出異議，已交由高級軍事領袖審視。

經截取獲得的情報顯示，澤連斯基今年1月底在會議上建議烏克蘭在俄羅斯進行打擊，把烏克蘭地面部隊調入俄領土，以佔領俄邊境城市，在談判中獲取籌碼。他2月底與烏武裝部隊總司令扎盧日內單獨會晤，關切烏克蘭沒遠程導彈能抵達俄境內部隊營地，也沒任何手段攻擊他們。澤倫斯基建議烏克蘭使用無人機，攻擊俄西部地區羅斯托夫的未指明營地。澤連斯基2月中旬與副總理斯維里登科會晤時，建議直接炸毀友誼輸油管道，摧毀匈牙利總理歐爾班嚴重依賴俄石油的產業。

澤連斯基回應報道時反駁，美國情報部門的說法是幻想，強調烏克蘭沒有人下令進攻或打擊俄羅斯領土。他同時強調烏克蘭完全有權保護自己，確信必須使用任何招數。英國駐華盛頓大使館發言人拒絕評論，上述外洩情報會否令英國向烏克蘭提供遠程導彈出現顧慮。美國國防部官員表明截獲情報，並非不向烏克蘭提供陸軍戰術導彈系統的原因。澤連斯基則指，美國不提供遠程導彈是因為不信任基輔政府。