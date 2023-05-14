土星周圍新發現62顆衞星　再成太陽系最多

由台灣中央研究院、加拿大卑詩大學、美國哈佛-史密森尼天體物理中心等研究人員組成的國際天文學家團隊透過移位和疊加技術，在土星周圍新發現了62顆土星衞星，使其衞星總數增至145顆，意味土星再度成為太陽系擁有最多衞星的行星。

負責搜集微型行星資料的美國天文組織小行星中心（MPC）在今年初指出，發現太陽系最大行星木星多了12顆衞星，增至92顆，因此木星成為太陽系擁有最多衞星的行星。國際天文學家團隊將2019年到2021年間的觀測資料，以衞星繞土星運行的多種可能速度進行疊圖，發現新的光點後，再比對不同時間套疊的結果，最終發現更多土星衞星。

台灣中央研究院研究人員王祥宇指出，新發現的衞星都很小，最小的直徑僅2.5公里，但其軌道形狀大多比較橢圓，與土星的自轉軸較不垂直，且有多顆的軌道形狀相當類似。因此他推測這些衞星不是在土星形成初期就形成的衞星，原本體積並非如此，而是由於有天體經過土星附近時被土星捕捉，後又與其他天體發生碰撞，碎裂成多塊，形成多顆小衞星。