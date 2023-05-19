稱特朗普無法當選　德桑蒂斯：我和拜登才有機會

美國共和黨籍佛羅里達州州長德桑蒂斯，預計下周正式宣布參加2024年總統選舉。美媒周四（18日）報道，德桑蒂斯私下向共和黨的金主稱，前總統特朗普無法再次贏得總統選舉，只有他和現任總統拜登有機會成為下一任總統。

《紐約時報》指出，在一場由支持德桑蒂斯的超級政治行動委員會「Never Back Down」舉辦的活動上，德桑蒂斯以電話形式告訴金主和支持者，在明年的總統選舉中，只有3個人具備條件，分別是他、特朗普和拜登。

他續稱：「在3人之中，只有拜登和我有機會成為下一任總統。搖擺州的數據顯示，這次選舉對前總統（特朗普）不利，他恐怕無法力挽狂瀾，因為他沒有辦法改變人們對他的看法。」報道形容，這是德桑蒂斯迄今，最直接表明將與特朗普「拗手瓜」的講話。

下周四（5月25日）邁阿密將舉行一場大型籌款集會。3名知情人士透露，德桑蒂斯預計會在這場集會前，正式向聯邦選舉委員會提交競選文件，宣布他的候選資格。德桑蒂斯在正式宣布競選總統後，才可展開競選籌款活動。