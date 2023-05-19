美軍援估價報大30億美元　或需再送烏武器

英媒周四（18日）報道，美國國防部會計部門評估向烏克蘭軍事援助炮彈、導彈和其他設備價值時，估價高出約30億美元（約234億港元），可能導致美國需額外向烏克蘭運送更多武器。消息指美國國會已於周四收到調整通知。

高級官員透露，國防部估算軍事援助價值時使用了武器的現行成本，而非購買和折舊價格，導致計算從庫存取出運往烏克蘭的武器裝備額度時，數額高於授權武器價值。例如目前已向烏克蘭運送超過150萬枚的155毫米口徑炮彈，當下每枚成本約為800美元（約6,240港元），但過往數十年向美軍交付的實際成本平均更低。隨着國防部更徹底審查，高估的武器裝備數額可能超過30億美元。

官員補充，美國各軍種目前都使用現行成本計算價格，需時解決送往烏克蘭價值數十億美元設備的會計問題。報道引述一份今年3月31日向每個軍種高級會計師發出的備忘錄，澄清應使用甚麼方式計算，並引用現有法規。參議院軍事委員會首席共和黨成員威克（Roger Wicker）形容，單方面改變軍事援助估算是一種欺騙，破壞烏克蘭達成取得勝利目標。