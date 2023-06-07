美媒：北溪爆炸前3個月　美歐已知烏軍計劃炸毀

波羅的海的北溪1號及2號天然氣管道於去年9月被人蓄意炸毀，華府曾把矛頭指向俄羅斯。美國《華盛頓郵報》周二（6日）披露，某個歐洲國家的情報部門早於去年6月，已與美國中央情報局（CIA）分享情報，顯示烏克蘭一支由6人組成的特種部隊計劃破壞北溪天然氣管道。

該份情報報告由早前被捕的美國麻省空中國民警衞軍特謝拉（Jack Teixeira）上傳到通訊平台Discord，消息來源是一名烏克蘭人，CIA獲悉後曾與德國和其他歐洲國家共享情報。報告指，烏克蘭原本計劃在去年6月5日至17日舉行的北約「波羅的海年度海軍演習」（BALTOPS）期間炸毀北溪1號，但因不明原因擱置。

負責執行任務的6名烏克蘭特種部隊成員是直接向烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）報告，變相讓總統澤連斯基可宣稱對行動不知情。根據計劃，他們會用假身份在德國租借一艘船，並使用潛水器下潛到波羅的海海床破壞管道，然後在不被察覺下逃走。除了氧氣，他們亦計劃帶備適合深潛的氦氣。情報與德國的調查發現脗合，涉事者於9月利用假護照在德國租遊艇，在水深約73米的管道放置爆炸裝置，相信由熟練的潛水員執行，並懷疑至少一名烏軍涉事。