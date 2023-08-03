匹茲堡猶太教堂屠殺案兇手　遭陪審團判死

2018年美國賓夕凡尼亞州匹茲堡猶太教堂槍擊案中，殺害了11名猶太教徒的白人男槍手鮑爾斯（Robert Bowers），周三（2日）被陪審團一定判處死刑，是總統拜登上任以來首宗死刑判決。

該案是美國史上最嚴重的反猶太襲擊事件，而由12名成員組成的陪審團，在過去兩天用了超過10小時商議後，一致裁定將鮑爾斯判死，鮑爾斯聞判後未有明顯反應。而正式宣判將在周四（3日）進行，預料一些受害者家屬會發表講話。

陪審團已在今年6月裁定鮑爾斯所有63項刑事罪名成立，包括仇恨犯罪導致死亡、阻礙宗教自由活動導致死亡等。檢察官鮑爾斯在犯案前曾在極右社交媒體平台廣泛發布、分享或支持反猶太主義和白人至上主義的內容，並讚揚納粹德國領袖希特拉和大屠殺，據報他在犯案時曾高喊：「所有猶太人都該死」。

陪審團在最後的量刑階段，一致認為控方提出的所有5項加重情節的因素獲得證實；相反，辯方雖提出了115條減輕刑罰的因素，但陪審員拒絕了辯方的關鍵論點，例如陪審團不認為鮑爾斯患有妄想症或精神分裂症，也不認為他在精神或情緒失常的情況下犯案；同時，陪審員中沒有人同意他是「模範囚犯」，也不認為他在法庭上表現恭敬。