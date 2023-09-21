穀物進口爭端惡化　波蘭揚言不再向烏克蘭提供武器

因為烏克蘭穀物進口波蘭的爭端，波烏兩國關係近日陷入低點，波蘭總理莫拉維茨基周三（20日）更以專注自身國防為由，揚言將不再向烏克蘭提供抗俄的武器。

莫拉維茨基被記者問到，在烏克蘭穀物進入波蘭的問題上出現分歧的時期，華沙是否會繼續支援基輔，他回答說：「我們不會再輸送武器給烏克蘭，因為我們現要用更現代化的武器，為波蘭武裝。」

在莫拉維茨基發出這番話前幾小時，波蘭外交部才因為不滿烏克蘭總統澤連斯基，在聯合國大會上就穀物出口到波蘭問題的發言，召見烏國大使。

自去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，波蘭一直是烏克蘭最堅定的支持者之一，也是烏克蘭的其中一個主要武器供應國，波蘭還收容了約100萬烏克蘭難民。而俄侵烏後封鎖了戰前使用的黑海航道，導致歐盟成為烏克蘭穀物的主要過境路線和出口目的地。不過，保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克5國認為入口的烏克蘭穀物令當地的農產品價格暴跌，為了保護當地農民利益，5國今年5月在歐盟同意下限制烏克蘭的穀物進口。然而歐盟在上周五（15日）表示，有關措施將會終止，波蘭、匈牙利和斯洛伐克立即宣布會抵制此舉。

波蘭下月將舉行選舉，目前法律與公義黨領導的右翼政府在農業地區擁有強大的支持，因此烏克蘭穀物進口的問題在該國而言尤其敏感。莫拉維茨基周三向傳媒表示：「我們是第一個為烏克蘭做很多事情的（國家），這就是我們希望他們了解我們利益所在的原因。當然，我們尊重他們的所有問題，但對我們來說，農民的利益是最重要的。」