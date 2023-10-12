以軍修補加薩邊境屏障　哈馬斯釋放3名人質

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯戰事持續，至今造成以色列逾1,200人死亡，3,400人受傷；加薩地區則有最少1,100人死亡，5,339人受傷。以軍於當地周三（11日）晚向北部多地發出防空警報，指有無人機從黎巴嫩越境，指示民眾避難，後來證實為誤報。另一邊廂，以軍工程兵部隊繼續修補遭哈馬斯破壞的加薩邊境圍欄缺口，以防武裝分子再次潛入。

周三傍晚6時30分打後，有報告指15至20架無人機從黎巴嫩南部進入以色列，以軍怕有大規模襲擊，向戈蘭高地等3個地區發出避難指示，有記者聲稱聽到爆炸聲，但約90分鐘後，以軍稱事件是誤報，北部沒有發生安全事故，正調查觸發警報的原因。

在加薩邊境，以軍作戰工程連使用30多輛裝甲重型工程車，在坦克和飛機的支援下修復並封鎖邊境屏障，拆除哈馬斯布下的爆炸裝置。過去一天，以軍繼續與試圖進入以色列武裝分子戰鬥，殺死至少18人，同時掃蕩最後一批以色列境內的哈馬斯滲透者。

哈馬斯擄走逾150名以色列士兵和平民到加薩做人質，哈馬斯控制的阿克薩電視台周三播出哈馬斯釋放1名女子、1名4歲小童和1名6個月大嬰兒的畫面，3人獲釋後返回以色列一方。以色列傳媒指，相信事發於上周六（7日），即哈馬斯突襲以色列當日，現時才公開。獲釋女子表示，2名小孩不是她的子女，他們的母親可能亦被綁架到加薩。影片惹來外界質疑，有指片中人士根本沒有被擄至加薩，是哈馬斯造假。