哈佛大學生組織聲援巴勒斯坦　惹校友政界譴責

美國哈佛大學學生組織近日發表聯署信，支持巴勒斯坦並把暴力事件歸咎以色列，引發大批知名校友和政界人士譴責。哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）周二（10日）發表聲明，指學生有發言權利，但沒有人可代表校方立場，澄清校方譴責哈馬斯犯下的恐怖主義暴行。

聯署信由哈佛大學本科生巴勒斯坦團結委員會撰寫，並由另外33個學生組織共同簽署，稱以色列政權對所有正在發生的暴力行為負有全部責任，哈馬斯襲擊並非憑空發生，75年來，以色列的暴力已經影響了巴勒斯坦民眾生存的方方面面。哈佛大學學生、教授和校友其後紛紛譴責聲明，包括前哈佛大學校長薩默斯 （Lawrence Summers）以及兩黨和國會兩院的政客。面對各方強烈不滿，有5個學生組織撤回聯署。

另外，許多身在美國的以色列預備役軍人接受徵召，準備回國與哈馬斯作戰。一名匿名猶太男子近日在紐約甘迺迪國際機場的以色列航空公司櫃枱，為收到徵召通知回以色列的同胞購買250張機票。以色列航空發言人里莫尼（Ofri Rimoni）表示，法律規定航空公司不得代表預備役軍人接受任何捐款，因此很多人到甘迺迪機場櫃台要求幫士兵買機票。