傳特朗普私下表態　冀內塔尼亞胡下台

美國《滾石》雜誌周四（12日）報道，美國前總統特朗普私下表態，一旦自己2025年再次當選美國總統，他希望以色列總理內塔尼亞胡已經下台。特朗普日前公開批評，巴勒斯坦激進組織哈馬斯成功入侵以色列，反映內塔尼亞胡政府情報工作災難性失誤，應受以色列議會彈劾。

知情人士透露，特朗普近日與親以色列的美國共和黨盟友和金主通電話，對方希望知道一旦特朗普執政，將如何處理以巴事務。特朗普轉述他與政策顧問的討論內容，包括切斷對巴勒斯坦人所有援助並鼓勵其他國家跟隨，以及抓捕和引渡哈馬斯特定人物。特朗普指摘，內塔尼亞胡2020年提供情報幫助暗殺伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼，但在最後一刻退出行動。

但報道指出，以色列議會不具有跟美國國會一樣的彈劾權，又認為特朗普對內塔尼亞胡充滿敵意，是因為對方在2020年美國總統選舉後未支持自己，反而祝賀拜登獲勝。特朗普已詢問多位長期顧問，自己應否公開要求內塔尼亞胡辭去總理職務，獲建議本周不要這樣做，因為以巴戰事似乎仍在進行，死亡人數尚在統計。