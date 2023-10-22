阿巴斯稱將堅守土地　古特雷斯指巴人不滿合法

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯上周六（21日）在埃及舉行的加薩問題國際和平會議上發表講話時表示，不要企圖將巴勒斯坦人民趕出加薩地帶、耶路撒冷和約旦河西岸。他表示，將堅定不移地堅守他們的土地。

阿聯酋總統內哈延在會議上表示，阿聯酋將堅定不移地呼籲最大限度保護平民、確保人道主義援助暢通無阻。他強調，國際社會必須共同努力，避免衝突進一步升級，對話、合作和共存才是實現和平的唯一可行途徑。作為本次峰會東道主，埃及總統西西敦促各國領導人努力促使巴以衝突停火，並保證為加薩地帶居民提供持續的人道主義援助。

聯合國秘書長古特雷斯在出席同一會議時強調，巴勒斯坦人民的不滿是合法且長期存在。他指出，沒有任何理由可以證明巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯發動的襲擊是正當的，但這些襲擊也絕不能成為對巴勒斯坦人民進行集體懲罰的正當理由。

古特雷斯呼籲尊重國際人道主義法和《日內瓦公約》，包括保護平民、不攻擊醫院、學校和聯合國設施，並呼籲以人道主義為由停火，立即無條件釋放所有人質，防止衝突進一步蔓延。最後他補充，國際社會需持續向加薩地帶人民提供援助，現在比以往任何時候都更需要多方作出努力，以兩國方案實現真正和平與穩定。