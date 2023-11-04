12款Android手機程式藏木馬病毒　220萬人曾下載

俄羅斯防毒軟件公司Dr. Web日前公布報告指出，Android手機用戶的12款應用程式暗藏木馬病毒，會偷取手機資料自動扣款，涉事包括遊戲類與應用類程式，估計逾220萬人曾下載。

上月26日公開的報告顯示，Dr. Web在Google Play商店發現一批惡意應用程式，它們偽裝成遊戲、即時通訊和壁紙應用程式等，主要傳播3個已知惡意軟體系列，分別是 FakeApp、Joker和HiddenAds。安裝相關程式後，它們會立即更改裝置上的圖示，偽裝成Google Chrome瀏覽器，甚至是完全隱藏圖示。程式之後會在背景啟動，透過用戶的瀏覽器投放廣告，連接賭場、虛假投資網站等。

研究人員指，在Google Play的最大木馬程式是Super Skibydi Killer，這是一款下載量達 100萬次的遊戲程式，其他值得關注的遊戲包括Agent Shooter、Rubber Punch 3D和Rainbow Stretch。Google Play商店早前已刪除所有涉事應用程序，但只保護了未來的潛在用戶，已經下載程式的人則需從端點刪除。

涉事的12款應用程式名單：

Super Skibydi Killer

Agent Shooter

Rainbow Stretch

Rubber Punch 3D

Eternal Maze

Jungle Jewels

Stellar Secrets

Fire Fruits

Cowboy's Frontier

Enchanted Elixir

Love Emoji Messenger

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