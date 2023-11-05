土耳其召回駐以大使　抗議以色列炸加薩

埃爾多安（圖）指內塔尼亞胡對加薩地帶不斷增加的平民死亡負有責任。

土耳其上周六（4日）決定召回駐以色列大使，土耳其總統埃爾多安指，他將中斷與以色列總理內塔尼亞胡的聯繫，以抗議以色列轟炸加薩地帶。

土耳其在美國國務卿布林肯對土耳其進行訪問前夕宣布這一決定。土耳其外交部發聲明稱，鑑於以色列對平民的持續襲擊以及以色列拒絕接受停火，在加薩造成的人道主義悲劇，土耳其將召回大使托倫拉爾進行磋商。

埃爾多安指，內塔尼亞胡個人對加薩地帶不斷增加的平民死亡負有責任，土耳其媒體引述他說：「內坦亞胡不再是我們可以交談的人。我們已經把他排除在外。」埃爾多安對記者表示，一旦以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的戰爭結束，加薩必須成為獨立的巴勒斯坦主權國家的一部分，並補充說，土耳其不會支持逐漸將巴勒斯坦人從歷史中抹去的模式。

土耳其和以色列去年8月宣布恢復外交關係，重新互派大使。以巴新一輪衝突期間，兩國關係再次陷入低谷。自以色列對加薩地帶開展軍事行動後，土耳其政府就對以色列進行嚴厲譴責，認為以色列對平民進行野蠻襲擊，在加薩地帶的行動是大屠殺。上月28日，以色列召回駐土耳其大使，並對本國公民前往土耳其發出安全警告。