王毅盼日妥善處理台問題　倡讓華獨立監測核污水

日本公明黨黨魁山口那津男周四（23日）在北京人民大會堂，與中國外長王毅舉行會談。內地官媒周五（24日）發布二人會面的內容，王毅盼日方理性看待中國發展，樹立積極友善對華認知。日媒指，王毅提出希望日方為中方能獨立監測福島核污水排海創造機會，並示意雙方從科學角度找出共同道路很重要，而且是可能的。

王毅表示，這些年中日關係之所以出現困難，根本原因在於日本對中國的戰略認知出現問題。他希望日方把兩國「互為合作夥伴、互不構成威脅」的共識體現到具體政策和實際行動中，推動兩國關係回到健康穩定發展的軌道。他強調，雙方要推動中日關係重整行裝再出發，希望日方妥善處理台灣等重大敏感問題。他又指，日方應重視國內外對海洋環境和人類健康的關切，本着負責任和建設性態度妥善處理核污水排海問題。

日媒引述山口那津男指，他在會上要求中方取消限制進口日本水產品的措施，又稱中日之間建立機制和達成共識應有充分可能。雙方就促進中日各層級的對話達成一致，王毅亦就出借大熊貓給仙台市一事表現出積極態度。因中國公務船駛入釣魚島海域，山口稱具體表明讓東海成為和平、友好及合作之海很重要。