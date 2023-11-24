以軍高層輕視下級情報　懶理哈馬斯突襲預警

以色列傳媒周四（23日）報道，國防軍8200信號情報部隊一名高級士官及一名下級軍官，曾在巴勒斯坦哈馬斯武裝分子上月7日突襲前預警，惟上級認為兩人的憂慮是不切實際而沒有採取行動。

報道指，8200部隊一名經驗豐富的女士官利用原始情報數據撰寫一份報告。她與下級軍官指出，哈馬斯在突襲前一個月舉行演習，模擬兵分多路大舉侵襲。兩人向一名其他部隊的高級軍官表達憂慮，但對方視警告為兩人的幻想，沒有採取行動。另有報道稱，女士官在報告指出，哈馬斯演習中使用車輛突襲，並演練佔領以色列城鎮。她警告哈馬斯正策劃大規模攻擊，可能觸發全面戰爭。上級軍官聽取簡報後，同意情報報告的真實性，但要求女士官區分哈馬斯演習與現實能力的分別。

以軍事發前曾獲得一本哈馬斯手冊，內容提到努赫巴特種部隊兩個連參與演習，模擬攻佔以軍陣地，殺害及綁架平民並奪取3個以色列城鎮。手冊提及利用農夫車、電單車及滑翔傘突襲，並在加薩地帶的火箭及迫擊炮掩護下使用反坦克火箭，與上月7日的攻擊方法相同。以軍高層得悉哈馬斯的詳細計劃，但認為對方無力發動大規模攻擊而沒有理會。以軍回應指，戰爭結束後將展開詳細徹底調查，查明每一個細節，現階段專注加薩作戰任務，完成戰爭目標。