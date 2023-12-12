油輪紅海遭也門叛軍導彈擊中起火　美艦馳援

紅海局勢持續緊張，美國官員周二（12日）指一枚從也門叛軍青年運動控制地區發射的陸基巡航導彈，於格林威治時間周一（11日）晚上9時（香港時間周二清晨5時）擊中位於曼德海峽的一艘挪威化學品油輪，美國海軍神盾驅逐艦梅森號收到求救信號後前往援助。美國中央司令部證實，涉事的是一枚反艦巡航導彈。

美國國防官員表示，遇襲油輪Strinda事發時位於曼德海峽以北111公里，它被導彈擊中後起火，沒有人員傷亡，梅森號已前往現場協助，Strinda遇襲後數小時已能靠自身動力恢復航行。Strinda懸掛挪威國旗，由挪威公司Mowinckel Chemical Tankers擁有，並由Hansa Tankers管理。它從馬來西亞出發，載有菜油和生物燃料，原定前往意大利威尼斯。

Strinda遇襲後，隸屬英國皇家海軍的英國海事貿易行動組織（UKMTO）在社交網「X」發文指，收到一個宣稱是也門海軍的實體通報，要求一艘船隻改變航道前往也門港口。有貨輪追蹤網站懷疑，所指的是一艘向北航行的裝貨油輪。目前未知此事與Strinda遇襲是否有關。