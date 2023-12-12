數百哈馬斯成員投降　20陣亡以軍遭友軍所殺

以色列國防軍繼續在加薩南北打擊巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，以色列防長加蘭特周一（11日）指已包圍哈馬斯在加薩賈巴利亞和謝賈亞的最後根據地，被認為是不可戰勝的哈馬斯兩個營處於崩潰邊緣，近幾天數百名哈馬斯成員向以軍投降。加蘭特向哈馬斯領袖辛瓦爾放狠話，指對方只能投降或死亡，沒有第3個選項。

同日晚上，國防軍總參謀長哈列維和國家安全總局局長巴爾視察加薩南部首府汗尤尼斯，指出以軍正在深化在加薩南北和地下的成果，沒有任何力量能夠抵擋國防軍和國家安全總局作戰部隊的聯合力量。

在周二，國防軍公布最新數據顯示加薩戰事陣亡的105名士兵中，有20人是因友軍誤傷和其他事故喪生。其中13名士兵因誤認而被友軍火力殺害，包括空襲、坦克射擊和槍擊。另有2名士兵是在裝甲車碾壓部隊的事件中喪生，2名士兵被以軍引爆炸彈時的彈片炸死。以軍表示正不斷評估戰鬥，包括誤傷事件，會迅速吸取教訓。

近日有報道指，美國正敦促以色列結束加薩戰事，以媒透露美國防長奧斯汀將於下周再訪問以色列。除了奧斯汀，美國國務卿布林肯上周亦訪以，白宮國家安全顧問沙利文則會於本周末到訪以色列。