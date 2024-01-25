美國伊拉克將談判　終結聯軍部署

美國駐伊拉克和敍利亞部隊近月接連被親伊朗民兵襲擊，英媒周四（25日）指美國駐伊拉克大使羅曼諾夫斯基（Alina Romanowski）周三（24日）致函通知伊拉克外長侯賽因（Faud Hussein）美方將啟動聯軍撤出伊拉克談判。

截至周二（23日），美國駐伊拉克和敍利亞的基地自以巴去年10月7日開戰以來累計遇襲約150次。美軍在伊拉克部署約2,500人，負責就打擊回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）向伊拉克部隊提供建議和協助，歐洲國家則合共派駐數百名軍人。聯軍撤出伊拉克談判因以巴戰事擱置，美國本來拒絕在基地遇襲的情況下進行談判，避免看似被迫，令伊朗等區內對手更壯膽。不過，華府認為針對區內美軍的攻勢不會停，維持現狀只會令局勢穩定升級，所以改變主意決定恢復談判。

伊拉克外交部表示，收到來自美國政府的重要信件，總理將謹慎研究。知情者指，談判需要時數，美軍不會即時撤走。一名美國官員稱，美國和伊朗克接近達成協議開始去年8月宣布的高級軍事委員會對話，將聯合評估伊拉克部隊打擊IS及塑造未來雙邊安全關係的能力。官員強調，已就此前商討多月，與近日的襲擊無關，美國在談判期間保留一切自衞權利。