解放軍台周邊戰備警巡　促美停止危險挑釁

中國國防部周四（25日）舉行例行記者會，敦促美方停止濫用國際法，停止一切危險挑釁行徑，嚴格約束一線兵力活動，才是避免海空意外事件的根本之策。會上亦談及台灣問題，強調解放軍始終以行動說話，捍衞國家主權和領土完整；又證實解放軍東部戰區近日在台島周邊海空域，組織例行性海空兵力聯合戰備警巡。

針對美方稱將繼續在國際法允許的範圍內飛行和航行，中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙表示，中美海空軍事安全問題的根源，在於美軍艦機跑到中國家門口滋事挑釁，在中國周邊海空域進行長時間、大範圍、高頻度的抵近活動。他強調，中國軍隊依法依規處置，有關行動正當合理、專業克制。

對於台方呼籲大陸尊重台灣選舉結果，吳謙指選舉結果顯示民進黨不能代表島內主流民意，不管島內局勢怎樣變化，都不可能改變世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實。他強調，中國的主權和領土從未分割，這才是台海真正現狀，「台獨」永不可能成事，外部勢力分裂中國的圖謀永不會得逞。東部戰區近日在台周邊的戰備警巡進一步提升部隊實戰化訓練水平，增強捍衞國家主權和領土完整的打仗能力，解放軍將持續練兵備戰，常態組織有關軍事行動。

南海問題方面，傳出菲律賓或有意在南海建設前哨基地，吳謙稱中方堅決反對菲方在非法侵佔的中國南沙島礁上開展任何形式的建設活動，又指中菲關係面臨困難根源在於菲方勾結域外大國侵權挑釁，中方願通過雙邊對話協商解決分歧。吳謙另指出，中方沒有向以巴衝突地區提供任何武器裝備。