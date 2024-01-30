以色列擬分階段停火換取人質獲釋　哈馬斯拒絕

以色列傳媒周一（29日）報道，在卡塔爾、埃及與美國斡旋下，周日（28日）在巴黎舉行有關以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯停火的談判有進展，以色列同意分階段停火換取人質獲釋的框架建議。惟有指哈馬斯已拒絕建議，堅持以色列必須先停火再談判。

以色列的方案分3個階段，首階段會停火約45日，換取哈馬斯釋放35至40名以色列人質，包括婦女、60歲以上男性，以及危殆病人。每有一名人質回國，以方就會釋放100至250名巴人囚犯。 第二階段，哈馬斯需要釋放被擄的以軍男性軍人，以及60歲以下平民；第三階段就交回已遇害人質的遺體。這兩個階段人質獲釋後，以方亦會釋放不同比例的巴人囚犯，但停火時間仍要經談判落實。

以色列戰時內閣當地周一傍晚討論有關框架建議。 以色列總理辦公室發聲明，未有否認同意釋放人質的框架建議，但指報道內容不準確，包括有以方不接受的條件。在巴黎參加完談判的卡塔爾首相穆罕默德，到了美國華盛頓，形容會談有良好進展，會將框架建議轉達哈馬斯，相信有助未來達致永久停火。