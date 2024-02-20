科學家追蹤灰狼路程　1240公里創新高

西班牙巴塞隆拿自治大學周一（19日）表示，研究人員在該國追蹤到一隻德國出生灰狼的糞便，發現這隻灰狼已穿越德國和法國，最終到達了西班牙東北部。灰狼的路程至少1,240公里，打破去年紀錄並創造該物種最長的流動旅程，證實了灰狼的身體能力。

實驗室的研究人員表示，上述在西班牙出現的灰狼糞便由專門的嗅探犬發現，經研究分析後，發現其中含有在中歐狼群的遺傳特徵，揭露了這隻名為「GW1909m」的公灰狼曾經歷一場長途旅程。糞便證明牠2020年從出生地德國下薩克森州諾德杭出發，2022年在法國出現，最後一次出現是在去年2月，牠當時出現在西班牙加泰蘭庇里牛斯山脈的一個村莊附近，研究人員推測牠目前可能仍在那裏定居。

雖然上述3地直線距離為1,240公里，但由於GW1909m在旅程中要避開市區等因素，因此不可能直線移動，說明其實際路程遠超上述數字。而先前紀錄的最遠距離是1,092公里，由一隻在挪威和芬蘭之間旅行的狼創下。科學家認為，此類動物離群或長距離流動事件，有助於防止狼群基因隔離和近親繁殖。