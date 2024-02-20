澳洲海軍發展藍圖畫大餅　資金恐不足

中國近年加強發展海軍力量，澳洲作為美國的印太地區主要盟友也急起直追，但最新公布的海軍發展藍圖可說是一場賭博。面對國內其他行業「搶人才」、追加的資金被指微不足道，澳洲皇家海軍能否「脫胎換骨」是未知之數。

中國海軍艦艇數量是全球最多，跟隨其後是美國海軍。澳洲皇家海軍水面戰鬥艦隊目前由3艘霍巴特級驅逐艦及8艘澳新軍團級護衞艦組成，要同時執行近海及遠洋行動顯得力不從心。要大幅擴充水面戰鬥艦隊規模，前提是軍事造船廠有足夠勞動力，但面對與國內採礦業的激烈競爭，一直難以吸引甚至留住人才。澳洲皇家海軍也面對相同問題，持續無法達成預定的招募目標，令現役人員數量出現每年下跌的趨勢。

最新公布的發展藍圖意味澳洲皇家海軍，將同步實施兩項很大野心的擴軍計劃，另一項是指備受爭議、預計未來30年耗資3,680億澳元（約1.88萬億港元）的攻擊核潛艇計劃，外界質疑澳洲政府是否有充裕資金、國內造船廠是否有足夠人手應對。

與此同時，大型可選配員水面艦艇可以解決澳洲皇家海軍人手不足的問題，但採用的無人操作技術被質疑極不成熟；它將基於美國海軍大型無人水面艦艇的概念研發，但美方在無人艦隊發展方面還在測試階段。外界也質疑首兩艘澳新軍團級護衞艦提前退役，短期內嚴重限制海上作戰能力，因此有必要盡快讓新一代護衞艦面世。