俄侵烏將屆兩周年　僅1成歐洲人認為烏克蘭會戰勝

本周六（24日）將是俄羅斯對烏克蘭展開「特別軍事行動」屆滿兩周年，而歐洲外交關係協會（ECFR）周三（21日）發布的一項調查顯示，歐洲人對烏克蘭贏得戰事感到悲觀，僅有約1成受訪歐洲人相信烏克蘭終將獲勝。

ECFR上個月針對12個歐盟國家進行調查，收集了奧地利、法國、德國、希臘、匈牙利、意大利、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、西班牙和瑞典約1.7萬人的答覆，當中平均有約20%的受訪者相信俄羅斯可能獲勝，約37%認為俄烏衝突終將以妥協的方式解決，僅有約10%的人相信烏克蘭可在戰場上擊敗俄羅斯。

約31%的受訪者表示，歐洲應支持烏克蘭繼續戰鬥，但也有41%受訪者指出，歐洲應推動烏克蘭與俄羅斯展開談判以達成和平協議。同時，有41%的受訪者認為，如果美國在特朗普再次贏得總統選舉後停止支援烏克蘭，歐盟應「增加」或「維持」對烏克蘭的支持力度。 調查也顯示，大多數歐洲人，即約56%，對特朗普可能第二次當選感到「失望」，43%的人認為這會降低烏克蘭獲勝的可能。

另一方面，世界銀行、歐盟、聯合國與烏克蘭早前公布的聯合評估結果顯示，烏克蘭需要近5,000億美元（約3.9萬億港元）才能夠支付俄烏戰事後的重建費用。