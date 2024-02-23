【東方日報世界視線】與中美各有分歧　歐盟政經陷兩難

目前最困擾歐盟的，是中美歐之間糾結的關係，特別是美國總統選舉將於11月舉行，前總統特朗普勝算頗高，而他奉行孤立主義的聲言，令歐盟既憤怒又恐慌，因為美國及英國大力推動烏克蘭作為俄烏戰爭代理人，如今華府卻有可能不再支援烏克蘭，這將令歐盟獨力難支，真的可能令俄羅斯對歐洲「為所欲為」。歐盟內部市場專員布雷登不滿地表示，「美國的民主是病態的，而歐盟不能因為美國大選，每4年就賭一把自身的地區安全」。

至於面對中國的立場，歐盟和美國亦非常不同。首先是美國一直在亞太加強威脅中國，除了不斷向台灣加大售武，以及派軍事人員赴台協助訓練軍隊，總統拜登更多次公開表示，會在台海發生戰爭時協助保衞台灣。然而，法國總統馬克龍去年4月訪華後，立即表示不會做美國的附庸，以及助拜登政府激化兩岸的緊張關係，同時強調法國和歐盟在這方面立場一致。

而在貿易方面，歐盟更背離華府對中國的制裁及脫鈎斷鏈手法，原因在於歐洲非常依賴中國的廉價工業零件及消費品進口，也需要加強向中國出口。

此外，美國的保護主義亦令歐盟非常頭痛，特別是拜登政府通過《降低通脹法案》，可動用巨額資金來補貼本土及外來生產業的投資；在貴價能源及戰爭威脅下，歐洲無法阻止企業遷到中國和美國，畢竟歐盟正在過經濟緊縮的日子，沒有美國政府可以印鈔的優勢。而中國在電動車與電池、太陽能板等都建立了優勢，歐盟揚言要調查中國政府涉嫌不合理補貼，而德國汽車大廠就計劃和中國在生產汽車及電池方面加大合作。

在中東問題上，歐洲和中、美也有一定的分歧。美國在中東有巨大的影響力，包括有軍事存在，以及嚴重偏袒以色列的極右政府。目前美國一方面要求以軍不要傷害加薩平民，但另一方面又繼續向以國供應武器，更支持襲擊黎巴嫩、敍利亞及也門的武裝分子，不斷打擊伊朗的勢力，使歐盟加重能源危機及難民湧入的威脅。歐盟極希望中國能介入調停，但亦了解到中國是不會蹚這渾水，反而冷眼看美以政府如何因窮兵黷武而自食其果。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻