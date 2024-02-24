澤連斯基：本年專注防守　籌備新一輪反攻

俄烏戰爭爆發兩周年，烏克蘭總統澤連斯基周四（22日）展望今年軍事計劃時，強調防守是首要任務，同時繼續在黑海突襲，並籌備新一輪反攻。澤連斯基指俄羅斯總統普京威脅全球，但全球未做好俄羅斯變天準備。當整個世界明白普京的威脅時，戰爭便會結束。

澤連斯基在哈爾科夫州前線，接受美國霍士新聞專訪。他表示，抗擊俄羅斯一類國家即使採取守勢，亦是一項艱巨任務和挑戰。反攻時需要考慮保存士兵性命，冒進會導致人命損失。守住烏克蘭南部地區和東部地區非常重要，但目前形勢敵強我弱，兩方軍力並不對等。澤連斯基將與合作夥伴特別是美國討論武器援助，希望獲得愛國者防空導彈及射程300公里的遠程導彈系統等。

澤連斯基對烏軍傷亡數字含糊其詞，僅提到有數萬人。他宣稱，俄軍傷亡遠高於烏軍，敵我傷亡比例為1比5。外界質疑烏克蘭國內腐敗及取消總統選舉問題，澤連斯基指只是戰時法律不允許，有信心會在選舉中連任。他稱烏克蘭是廉潔的，遵循歐盟要求改革，但在戰時很難推動新一輪艱難的反腐敗改革。