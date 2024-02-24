台積電熊本廠今開幕　日願補貼建二廠

台灣晶片製造商台積電設於日本熊本的廠房周六（24日）舉行開幕儀式，台積電董事長劉德音、總裁魏哲家、始創人張忠謀出席，外界預計該廠年底量產後會成為日本最先進的邏輯晶圓廠。日本政府亦趁機公布，將補貼7,320億日圓（約384.5億港元）讓台積電在熊本建設二廠。

熊本廠是由台積電與日本索尼半導體和電裝株式會社合資成立的JASM所設立，是台積電首度與日本企業合資設廠，也是其在日本的首座晶圓廠。張忠謀致詞時表示，很開心在過去5年把想法化成現實，相信JASM能進一步提升晶片供應鏈韌性，在人工智能（AI）趨勢下，未來半導體一定會有更多需求，JASM為AI最大參與者，將持續引領AI時代晶片公司開創未來。除了台積電高層，日本經濟產業大臣齋藤健、地方創生大臣自見英子、熊本縣知事蒲島郁夫等人也出席開幕典禮。

岸田文雄透過預錄影片致詞指，半導體是不可或缺的關鍵科技，為發展先進半導體，日本政府提供史無前例及大膽的協助，支持日本製造業基礎設施發展。齋藤健在會後記者會宣布，日本政府已拍板補助在熊本興建台積電二廠，他無透露地點。知情人士稱，台積電熊本二廠地點距離一廠僅20分鐘車程。