國防預算公布　減購F35隱形戰機及攻擊核潛艇

美國國防部周一（11日）公布明年國防預算，總額近8,500億美元（約6.63萬億港元），較本年微調0.9%。美軍明年僅採購一艘維珍尼亞級攻擊核潛艇，一反近年來每年添置兩艘的常態。F35隱形戰機採購量由今年83架減至明年68架，F35計劃經費減少8.5%至124億美元（約963億港元）。

維珍尼亞級潛艇明年經費為82億美元（約640億港元），較本年少24%。同級潛艇減產反映美國造船業出現瓶頸，負責建造的私營船廠通用動力、亨廷頓英格爾斯工業，面臨愈來愈多訂單積壓。潛艇延遲交付暴露出《美英澳三方安全夥伴關係》（AUKUS）的壓力，美國承諾在2032、2035及2038年，向澳洲出售3艘維珍尼亞級潛艇，澳洲有權再增購2艘，有美國海軍官員憂慮對造船廠的影響。每年兩艘潛艇只滿足美國需求，美國國會數據顯示，每年建造2.33艘潛艇方可滿足AUKUS需求，惟過去5年實際交付率每年平均僅1.2艘。

美國國防部估計，中國將在2030年擁有1,000多枚可作戰核彈頭，美國明年國防預算優先為海陸空核三位一體提供資金。其中，492億美元（約3,838億港元）用於核武現代化，較今年增加31%，為哥倫比亞級彈道導彈核潛艇提供99億美元（約772億港元），撥出37億美元（約289億港元）予下一代陸基洲際彈道導彈哨兵，B21戰略轟炸機研發及採購則有53億美元（約413億港元）。預算中612億美元（約4,774億港元）用於繼續發展、現代化及採購致命空中力量。481億美元（約3,752億港元）用於海上力量，陸軍和海軍陸戰隊作戰裝備現代化，則有130億美元（約1,014億港元）。