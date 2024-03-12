聲稱客機組裝違規　波音前經理官司期間自轟亡

美國波音公司生產的客機安全事故頻頻，一名前波音品質管理經理曾聲稱客機組裝期間出現多項違規操作。他與波音展開漫長訴訟期間，上周六（9日）在南卡羅萊納州查爾斯頓縣開槍自殺死亡，警方正調查事件。

查爾斯頓縣法醫周一（11日）證實，62歲男子巴尼特（John Barnett）死於自殘。巴尼特去世前，曾在查爾斯頓縣接受與案件有關的法律採訪。他上周發表一份正式證詞，並接受波音律師的詢問，上周六原定接受進一步詢問，但過了約定時間遲遲未出現，最終發現伏屍在酒店停車場的座駕內。波音對巴尼特的離世深感悲痛，向他的親友致哀。巴尼特曾任職波音32年，2010年在南卡羅萊納州廠房擔任品質控制經理，廠房負責生產波音787長途客機。

巴尼特於2017年因健康理由退休，他聲稱生產線工人在壓力下故意為飛機安裝不合標準零件，同時沒有遵循程序導致遺失有缺陷部件。不合標準的零部件有時從廢料箱中取出，裝上正在建造的飛機上，以防止生產線延誤。此外，波音787上的緊急氧氣系統測試顯示，故障率為25%，意味四分之一的氧氣口罩無法在緊急時使用。

巴尼特表示，曾向管理層反映憂慮，但對方沒有採取行動，波音則否認指控。巴尼特退休後，與波音對簿公堂多年，指控波音因為他提出問題而詆毀他的人格，更阻礙他的事業發展，惟波音否認。