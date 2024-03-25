安理會涉加薩停火新決議　料美國不否決

以色列準備地面進攻巴勒斯坦加薩地帶最南部城市拉法，國際社會繼續斡旋交戰雙方盡快停火。法國傳媒周一（25日）報道，聯合國安全理事會即將表決新的相關決議草案，文本包括要求立即停火。匿名外交官預計決議將獲得通過，美國不會投反對票。

知情外交官透露，最新決議草案由安理會非常任理事國提出，上周末與美國接觸合作，以避免美國動用一票否決權。該份決議草案要求在回教齋戒月期間立即停火，最終實現永久且可持續的停火，同時要求立即無條件釋放所有人質，以及移除對大規模提供人道援助的所有障礙。

安理會上周五（22日）表決由美國提出的決議草案，呼籲在加薩立即及持續停火，以保護平民並允許向加薩運送人道援助物資，同時譴責回教激進組織哈馬斯去年10月7日在以色列發動毀滅性襲擊。決議草案因常任理事國中國及俄羅斯行使否決權而無法通過，俄羅斯指摘美國不願對以色列施壓，是一種「虛偽表演」。

中國外交部發言人林劍周一回應稱，美國提出的決議草案幾經修改，但最終案文並未要求立即停火，中方對草案投了反對票。至於近日中國籍黃埔號油輪在紅海遭也門叛軍青年運動襲擊，林劍指中方一貫反對襲擾民船的行為，國際社會應盡快平息加薩戰火，為推動紅海局勢降溫創造必要條件。