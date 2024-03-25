免費商店日用品齊全　關懷當地移民

美國傳媒周日（24日）報道，紐約市一個非牟利組織因同情當地移民經常被漠視的遭遇，自去年3月起在市內經營一間移民免費商店，以各種各樣齊全的日用品招徠有需要移民人士，並向對方提供各種社會援助及服務。

非牟利組織Team TLC NYC負責人蒂爾曼（Ilze Thielmann）表示，許多移民會在避難所外街道紮營，在嚴寒中等待援助數小時、數天，甚至數周，還飽受社福機構人員的冷漠態度和歧視。蒂爾曼指，由於無法漠視移民的困境，遂開設了名為「仁慈小店」的免費商店。

蒂爾曼表示，為讓移民感到受歡迎和尊重，組織特意將小店內部設計得像一間普通精品店，提供由義工和公眾捐贈的衣物、飾物和食物等，並布置有舒適的接待區、獨立成人區和兒童區，以及提供餅乾、水果和茶等，務求讓人們感覺自己是顧客而非社會問題。

義工會在移民「購物」後詢問一些重要問題，包括有無醫療保險或需填寫哪些移民表格等，並逐步指導對方獲得所需的社會服務。即使義工們並不精通各國語言，他們仍然以最大的友善和熱情服務客人，希望移民也能感到被愛和欣賞。