伊朗威脅襲區內美軍　美要求以反擊前先徵詢

伊朗隨時大規模攻擊以色列，美媒周五（12日）指伊朗曾透過阿拉伯國家向美國傳話，警告美軍切勿插手，否則駐中東美軍基地將受襲。同時，華府已向以色列表明，希望以方決定對伊朗採取反擊行動前先徵詢美方。以色列傳媒則指，若伊朗直接攻擊以色列，以軍將攻擊伊朗本土，國防軍和情報機關摩薩德已批准相關反擊計劃。

知情人士表示，伊朗於本周較早前向數個阿拉伯國家表明相信美國需為以色列空襲伊朗駐敍利亞大使館負責，美方則堅持不涉事，而伊朗的訊息是如果德黑蘭攻擊以色列後，美國插手的話，區內美軍將會遇襲。美方不清楚伊朗的威脅是指如果美國協助以色列攔截來襲目標就會受襲，抑或是參與以色列反擊行動才會受襲，美國情報界的普遍評估是美軍協助以色列攻擊伊朗才會成為襲擊目標。

美國和以色列高官透露，美國防長奧斯汀周三（10日）與以色列防長加蘭特通電話時，曾表達不滿以方襲擊伊朗大使館前沒有給予美方足夠的通知。美國官員指，美方會協助以色列攔截來襲的伊朗導彈和無人機，但憂慮以軍強烈反擊的話會引發更大規模的區域衝突，令區內美軍遇襲，因此以色列作出反擊伊朗的決定前，應先知會美國並讓美方有機會表達意見。