遭伊朗報復前　以已訂反攻計劃欲炸德黑蘭軍事目標

以色列據報上周五（19日）直接打擊伊朗中部城市伊斯法罕核設施保護網絡的防空雷達設施，報復伊朗於本月13日攻擊以色列。美媒周一（22日）報道，以色列原本計劃發動更大規模行動，考慮打擊包括位於伊朗首都德黑蘭附近的多個軍事目標，但美國和其他盟國一致外交施壓，加上伊朗攻擊的破壞甚微，因此決定縮小報復規模，避免擴大戰爭。

以色列本月1日空襲伊朗駐敍利亞大使館，炸死伊朗革命衞隊聖城旅多名要員。報道指，以色列官員根據過往經驗以為伊朗不會報復，但伊朗向鄰國表明容忍到極限，會直接打擊以色列。

本月8日當周開始，以色列已擬訂兩個軍事方案，一個是防禦性質，以軍與美國中央司令部、英國、法國和約旦軍方協調抵禦伊朗攻勢。另一個則是反擊計劃，以色列情報顯示伊朗只會出動大規模無人機群和約10枚彈道導彈，但隨時間推移情報顯示伊朗可能動用約60枚彈道導彈，增加了以色列強力反擊的意欲，政治和軍事領導層開始討論在伊朗發射無人機的一刻採取反擊。本月12日，以色列國防軍總參謀長哈列維和空軍司令巴爾（Tomer Bar）已向戰時內閣提交反擊計劃。以色列總理內塔尼亞胡本月14日與美國總統拜登通話後，決定不立即報復伊朗，並向盟國表明只會有限度反擊。

以軍最初計劃上周一（15日）晚上襲擊伊朗，但擔心黎巴嫩真主黨會加強對以色列北部的攻勢而作罷，最終在上周五派出戰機，從伊朗領空以西數百英里處發射少量導彈，一枚擊中伊朗防空雷達設施，第二枚則在半空爆炸，同時出動小型無人機來迷惑伊朗防空系統。以色列官員聲稱確認第一枚導彈擊中目標後，刻意自毀第二枚導彈，防止對伊朗造成太大破壞；西方官員則認為導彈只是發生故障。