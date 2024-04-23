憂無法集中精力　在英受訓烏軍獲免費香煙

英國《每日電訊報》周日（21日）報道，儘管吸煙危害健康，但在英國受訓的烏克蘭士兵仍獲發免費香煙。有關安排出自前英國國防大臣華禮仕、前烏克蘭國防部長列茲尼科夫促成的協議，當時有人憂慮香煙短缺導致烏軍無法集中精力受訓，或因缺乏物質享受而士氣低落。

烏軍吸食的免費香煙來自捐贈，且作為配給口糧一部分而免稅進口。有烏軍曾抱怨英國的香煙太貴，而訓練基地的香煙供不應求。一包20支裝的香煙在烏克蘭僅售83烏克蘭格里夫納（約16港元），但在英國索價15.67英鎊（約154港元）。首批烏軍於前年夏天抵達英國受訓後，華禮仕便與列茲尼科夫達成供應香煙協議，但近日因英國首相辛偉誠提出的禁煙法案在國會二讀後才公開。華禮士及助手與英國財政部、衞生及社會關懷部，分別解決了香煙貨稅及法律風險問題。香煙由一家國際煙草公司捐贈，消息人士強調沒有提供予不吸煙的烏軍士兵。

消息人士續稱，華禮士親身體驗到烏軍不滿基地內香煙價格高昂及供應不足，加上烏軍士兵的煙癮高於英軍，同時指揮鏈察覺到注意力及物質享受問題會阻礙訓練。英國國防部發言人回應指，迄今已訓練逾6萬名烏軍並傳授戰場技能，烏軍新兵中的吸煙人士獲發香煙配給，英國並沒有花費公共資金購買香煙。