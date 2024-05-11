華斥域外國家蓄意非法介入　屬南海亂源

南海主權爭議加劇，中國國家安全部周六（11日）發文指，各國官方歷史檔案和大量史料均清晰無誤地表明南海諸島自古以來就是中國領土，中國的南海主權長期受到國際廣泛認可，中國始終堅定維護在南海的領土主權和海洋權益，域外國家蓄意非法介入是南海亂源所在。

國安部表示，英國國際法學者卡蒂（Anthony Carty）近日出版的著作《南海的歷史與主權》梳理了19世紀末以來，美國、英國、法國關於南海諸島所有權問題的官方歷史檔案，運用大量史料證明各國政府歷史上均長期承認並支持中國對南海諸島的主權。書中揭露西方國家長期承認中國南海主權，但為了不可告人的地緣政治目的，採取一系列危害南海和平穩定的介入活動。國安部指出，這些非法活動不僅嚴重損害中國的南海主權和相關權益，也成為破壞南海和平與穩定的根源所在，充分暴露出個別國家固守冷戰思維、挑動南海局勢的卑鄙用心。

中方指摘相關西方國家的險惡圖謀昭然若揭，卑劣手段欲蓋彌彰，特別是去年以來美國教唆菲律賓倚仗《美菲共同防禦條約》違背與中國達成的大量協議和承諾，美國還支持菲律賓推動所謂「南海透明化」，散布虛假訊息，開展對華「南海認知作戰」，在南海多點位、多主題、高頻次製造國際熱點事件，策劃渲染炒作，手法卑劣老套。美國透過挑起陣營對抗，不斷操弄南海安全議題，此類安全挑釁害人害己。