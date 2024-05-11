美國會委員會促華府制裁港官　設救生艇移民計劃

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）周五（10日）發表關於中國人權和法治狀況的2023年度報告。針對香港，報告呼籲美國行政當局更強力地制裁破壞香港自治的檢控官和《港區國安法》指定法官，同時建議美國國會通過《香港司法制裁法》、永久延長不准向香港執法人員銷售警用裝備與人群控制技術的禁令，並為港人設立俗稱「救生艇」的移民計劃。

CECC在報告建議美國政府應更強而有力地運用《香港人權及民主法案》和《香港自治法案》實施制裁，對象包括金融機構，並特別針對檢控官、法官和其他參與合謀破壞香港自治和權利的個人。報告亦建議美國國會通過《香港司法制裁法案》，要求華府審查所有制裁，並與英國和其他志同道合的國家協調制裁，交換有關香港政治犯的信息，擴大外交努力的影響。美國行政當局亦應擴展媒體和調查性的新聞項目，以保護來自香港的獨立新聞與資訊流通，並為受到《港區國安法》影響被迫關閉的香港新聞機構記者成立特別學術項目，可以讓他們在美國居留。

報告建議美國政府設立「救生艇計劃」，消除香港市民獲得美國簽證的障礙，包括向因害怕政治迫害而試圖出境的香港人提供「第二優先難民身份」，並向受影響的在美港人提出長期的解決計劃。同時，CECC認為美國國會應通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》 ，考慮取消香港在美國設立的3個辦事處所享有的外交特權。