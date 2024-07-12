把賀錦麗說成副總統特朗普　拜登揚言繼續參選

美國總統拜登周四（11日）在北約峰會完結後召開記者會，有記者問及他正失去民主黨黨友及主要工作的支持，以及副總統賀錦麗代替參選總統的可能性。拜登卻再次失言，把賀錦麗說成「副總統特朗普」，特朗普立即在社交網發言揶揄「做得好！」。拜登表明，即使競選團隊展示到賀錦麗可擊敗特朗普的數據，他都不會退選，除非數據顯示他本人無法勝選，而目前沒有人這樣說。

拜登回答關於賀錦麗的提問時說：「如果她不夠資格，我就不會選擇特朗普擔任副總統。」他又指不擔心輸給特朗普，繼續參選是要完成已開始的工作，他又否認自己要減少行程以便晚上8時就可以睡覺，認為由清晨工作到午夜不是好事，在傍晚舉行的籌款晚會之後可早1、2小時開始。他透露，9月再次與特朗普辯論前，他「不會跨越15個時區，要調整自己」。

拜登形容自己是最有資格選總統的人，重申決心參選，重要的是他要消除恐懼。當被問及會否接受認知測試，拜登再次表示擔任總統的工作證明他的思維敏銳度。他同時承認，已經接受過由神經科醫生進行的3項「重要且嚴格的神經系統檢查」，最近一次是在今年2月。他還表示，在應對白宮的挑戰時每天都在接受考驗，如果醫生認為他應再進行神經系統檢查，「我會做，但現在沒有人向我建議這樣做」。

有記者提及拜登誤稱烏克蘭總統澤連斯基為俄羅斯總統普京，以及過往類似的口誤事件會否損害美國的全球地位。拜登指今次北約峰會非常成功，很多與會領袖都向他表示感謝，有外國領袖相信他可以勝出大選，並指如果特朗普取勝將會是災難。