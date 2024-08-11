俄蘇30戰機駐庫爾斯克機場　成烏軍打擊目標

俄羅斯庫爾斯克州邊境城鎮蘇賈近日爆發激烈戰鬥，俄軍向前線增兵阻止烏軍繼續深入。離蘇賈最近的軍用機場是庫爾斯克東方港機場，是俄羅斯空天軍第14近衞戰鬥機航空團（24架蘇-30SM戰機）駐地，近日多次成為烏軍打擊目標。

烏軍自前年2月以來，已多次襲擊東方港機場。烏軍上月31日發射海王星巡航導彈，擊中東方港機場彈藥庫導致部分焚毀，可能摧毀了存放在內的KAB滑翔炸彈。烏軍於上周六（10日）晚上或翌日早上，向東方港機場發射一枚導彈。但導彈偏離目標擊中庫爾斯克一幢公寓，造成13名俄羅斯平民受傷。自烏軍上周二（6日）發起進攻後，俄軍戰機便對烏克蘭蘇梅州軍事基地、攻入邊境的烏軍部隊猛烈打擊，每天投擲約50枚KAB滑翔炸彈，佔每天整個前線投彈量一半。

只要烏軍控制庫爾斯克邊境毗鄰地區，第14近衞戰鬥機航空團及其他俄軍部隊面臨的危險有增無減。如果烏軍從入侵區域內攻擊東方港機場，可使用較短射程的地面發射火箭，包括由美製M142高機動多管火箭系統（HIMARS）發射的M30/31火箭，但未知烏軍會否冒險讓HIMARS抵近前線發射。