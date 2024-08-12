美防長命林肯號加速赴中東　調派核潛艇防伊朗攻以

伊朗報復以色列危機持續，美國國防部長奧斯汀周日（11日）與以色列防長加蘭特通電話時指出，已下令美國海軍林肯號航空母艦打擊群加速前往中央司令部責任區，他同時亦指示俄亥俄級核潛艇喬治亞號前赴中央司令部責任區。

奧斯汀重申，美國決心採取任所有可能行動防衞以色列，區內局勢升級之際，美軍已強化在中東的部隊態勢和能力。他指示搭載了F35C隱形戰機的林肯號航母打擊群加速前赴中央司令部責任區，加強原已部署中東的羅斯福號航母打擊群能力，核潛艇喬治亞號亦會前往該區域。

此外，奧斯汀和加蘭特討論了以色列在加薩地帶的行動、減少平民傷亡的重要性、停火談判進展，以及美以威懾伊朗、黎巴嫩真主黨和區內其他伊朗代理人進犯的努力。

以色列上月底先後暗殺黎巴嫩真主黨高級軍事指揮官舒庫爾和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖哈尼亞，真主黨和伊朗揚言反擊，中東形勢急變，奧斯汀本月3日下令位於太平洋的林肯號改赴中東，接替位處阿曼灣的羅斯福號。根據美軍第7艦隊公布，林肯號航母打擊群上周五（9日）仍在印太海域，首度聯同意大利海軍卡武爾號航母打擊群進行雙邊多甲板訓練。

美軍第6艦隊上周五公布，喬治亞號上周一（5日）與美國海軍第二偵察營的海軍陸戰隊偵察兵和特種作戰部隊，在地中海完成一系列訓練活動，英國、挪威、意大利部隊亦有參與。喬治亞號可搭載最多154枚戰斧陸攻巡航導彈及66名特種部隊成員，過往在中東局勢緊張時多次部署該區，大幅增加美軍火力。