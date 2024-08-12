以料伊朗周四前報復　規模比4月直接大擊大

美媒周日（11日）引述消息指，以色列情報機關最新評估伊朗或於周四（15日）前直接打擊以色列，規模將比今年4月13日的大。

知情官員透露，今次評估是過去24小時進行，不同與以色列此前判斷，以方上周仍相信伊朗未決定攻擊以色列時間和性質，國際壓力和內部爭論或令迫使伊朗最高精神領袖哈梅內伊押後、限制或最小化行動。惟以色列防長加蘭特周日與美國防長奧斯汀通電話時，指出伊朗的軍事準備反映該國將發動大規模攻擊。

以色列情報機關認為，伊朗可能在周四舉行的以巴停火談判前攻擊以色列，黎巴嫩真主黨或會首先發動攻勢，然後到伊朗，今次攻擊規模將比伊朗4月破天荒直接打擊以色列的大，預料真主黨和伊朗會發射導彈和無人機襲擊以色列中部的軍事基地和平民聚居點。不過，伊朗內部對報復行動有分歧，事情仍有變數，革命衞隊傾向採取比4月更嚴厲和廣泛的回擊，新總統佩澤希齊揚和其顧問則認為區域局勢升級不符合伊朗利益。

另外，以媒指亦有可能是伊朗和真主黨對以色列發動協同攻勢，而兩者押後攻擊的原因之一是受法國施壓，要求不要在巴黎奧運期間行動，奧運已於周日閉幕。