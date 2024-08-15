攻俄庫爾斯克烏軍續推進　擬建緩衝區

烏克蘭總統澤連斯基稱，突入俄羅斯庫爾斯克州的烏軍，周三（14日）早上起再推進1至2公里，同時俘虜100名俄軍。烏克蘭副總理維列什楚克透露，將在庫爾斯克建立緩衝區，保護烏克蘭邊境。烏克蘭會向安全區內民眾派發人道救援物資，並為俄烏平民開放疏散通道。

澤連斯基、烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基指，烏軍已完全控制庫爾斯克城鎮蘇賈。澤連斯基與官員開會後，考慮在佔領區內設立軍事指揮所。他表示，烏軍在庫爾斯克的行動進展順利，並正在實現戰略目標。烏克蘭外交部發言人強調，對俄羅斯領土不感興趣，俄羅斯愈早同意恢復公正的和平，烏軍的突襲便愈早停止。烏克蘭內務部長克里緬科認為，在庫爾斯克設立緩衝區，可保護烏克蘭邊境免受俄羅斯轟炸。

俄羅斯車臣阿赫馬特特種部隊指揮官阿勞迪諾夫強調，已完全阻止烏軍推進。俄羅斯國防部指，烏軍在庫爾斯克州之戰損失增至2,300人。自由歐洲電台報道，俄軍在庫爾斯克開始挖壕防守，防禦工事建在蘇賈1.5公里外的一條公路附近。衞星圖片顯示，俄軍在距離烏克蘭邊境45及75公里處，均挖掘戰壕。