烏軍兩旅增援戰場　共6旅攻入俄庫爾斯克

烏軍越境突襲俄羅斯庫爾斯克州已踏入第9天，再多兩個烏軍空中突擊旅投入戰場，烏軍此前已有4個旅攻入庫爾斯克。俄羅斯國防部指，烏軍在庫爾斯克之戰損失增至2,300人。

美國雜誌《福布斯》周三（14日）報道，圖片顯示烏軍第95空突旅前赴戰場。俄軍則在外圍一場伏擊戰中，擊斃烏軍第82空突旅部分士兵。連同兩旅增援部隊在內，入侵庫爾斯克的烏軍計有部分或全部6個前線旅，再加上兩個獨立營，並附有無人機支援、炮兵、偵察及特種部隊，總數或多達1.5萬人。俄羅斯車臣阿赫馬特特種部隊指揮官阿勞迪諾夫強調，已完全阻止烏軍推進。他估計進入庫爾斯克的烏軍有1.2萬人，包括操波蘭語、法語及英語的外籍僱傭兵。

烏軍向庫爾斯克增援，可能是為了繼續推進。值得留意的是，烏軍不惜從東部頓涅茨克州波克羅夫斯克、托列茨克及察蘇夫雅等地調走多個旅及營，向北攻擊庫爾斯克。美國費城智庫外交政策研究所分析員羅布‧李（Rob Lee）表示，從烏克蘭抽走前線形勢最嚴峻地方的部隊來看，庫爾斯克之戰不是追求有限目標。鑑於烏克蘭官員已討論建立一個政府機構監督庫爾斯克佔領地區，假如烏軍能守住佔領區，很明顯目標包括長期存在。