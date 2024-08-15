紅海衝突致海運費急升　託運方轉投中歐班列

以巴衝突持續之際，在紅海發生的衝突亦增多。美媒報道指，紅海衝突導致今年大部分時間的海運費用急升，造成額外成本，甚至導致運輸延誤。相關情況促使愈來愈多歐洲託運方轉投中歐班列等鐵路運輸，確保能收到從中國等歐洲主要貿易夥伴進口的產品。

報道引述德國物流巨頭DHL近日報告指，因應需求旺盛，從中國通往歐洲的鐵路運輸費用不斷上漲。今年6月的數據顯示，40英尺長貨櫃從河南鄭州通過鐵路運往法國巴黎的費用為9,200美元（約7.17萬港元），運往德國漢堡需7,000美元（約5.46萬港元），往意大利米蘭則需9,400美元（約7.33萬港元）。報告建議託運方在整個運輸旺季開始前預測需求，尤其是在內地十一黃金周之前。

德國央行德意志銀行另有數據顯示，今年第一季度德國對華直接投資為24.8億歐元（約213億港元），第二季度增至48億歐元（約412億港元）。今年上半年總投資額近73億歐元（約626億港元），已超越去年總額。相關投資主要得到德國大型車企驅動，未受政府對與中國市場相關地緣政治風險增加發出的警告影響。