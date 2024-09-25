王毅會見德國外長　希望跟德國和歐盟對話處理問題

中共中央政治局委員兼外長王毅周二（24日）在美國紐約會見德國外長貝爾伯克。王毅希望德國和歐盟堅持開放合作，堅持對話協調，妥善處理有關問題，共同維護國際貿易規則和公平競爭環境。

王毅表示，今年以來，中德高層密切互動，兩國領導人為雙邊關係作出戰略規劃；經貿合作保持高水平發展，特別是綠色、數字、創新等新興領域合作取得務實成果，充分體現中德關係的互利性、戰略性。

王毅又指，中方高度重視中德關係，願同德方一道，增強政治互信，加深利益融合，進一步深化兩國全方位戰略夥伴關係；明年是中國和歐盟建交50周年，中歐關係半個世紀的歷程充分說明，加強中歐合作符合雙方利益，也有利於世界的穩定。中歐關係的基礎在於互利合作，雙方經濟高度互補，可以實現一加一大於二，將經貿問題政治化，濫征關稅不符合任何一方利益，不利於世界的綠色轉型。

貝爾伯克表示，中國是德國最重要的貿易夥伴，兩國合作互利共贏，領域廣闊；德國堅持一個中國政策沒有任何變化；德方同樣認為應堅持自由貿易和公平競爭，通過開放透明的對話協商解決遇到的問題，維護國際貿易規則和秩序。