羅拔‧甘迺迪遺孀中風逝世　終年96歲

美國已故聯邦參議員羅拔‧甘迺迪的遺孀埃塞爾‧甘迺迪（Ethel Kennedy）周四（10日）逝世，終年96歲。家人證實她上周四（3日）在睡夢中中風後留醫，最終因中風的併發症離世。她是美國政治世家甘迺迪家族的最年長成員，子女包括今年獨立參選總統後退選的小羅拔‧甘迺迪。

埃塞爾‧甘迺迪1928年4月11日生於芝加哥，是百萬富翁煤炭大亨斯卡克爾（George Skakel）之女。她大學時與羅拔‧甘迺迪的妹妹為室友，因此邂逅未來丈夫，並與他於1950年結婚，二人育有11名子女。1963年11月22日，羅拔‧甘迺迪之兄、時任總統約翰‧甘迺迪在達拉斯遇刺身亡。1968年6月5日，羅拔‧甘迺迪贏得加州的民主黨總統初選後，在酒店廚房遇刺身亡，埃塞爾‧甘迺迪當時在場。

丈夫去世後不久，埃塞爾‧甘迺迪創立羅拔‧甘迺迪正義與人權中心，提倡槍械管制和人權等事業。她喪偶後曾與多位男士交往，其中最著名的是美國歌手安迪‧威廉斯，但她從未再婚。埃塞爾‧甘迺迪的後代繼續投身政治，職位包括馬里蘭州副州長、國會議員、費城檢察官等。