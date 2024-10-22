擬派兵赴烏監察朝軍　韓致命武器或援烏

北韓被指派兵支援俄羅斯之際，南韓韓聯社周二（22日）披露，首爾政府正考慮向烏克蘭派遣軍事人員，監察北韓士兵的戰術和戰鬥能力。因應北韓與俄羅斯加強軍事合作的進程，南韓政府考慮分階段反制措施，逐步強化軍事援烏力度，由目前提供的非致命軍事補給品逐步升級至致命武器。

南韓政府消息人士透露，韓方監察小組將分析北韓軍事戰術，並參與審問被俘虜或從戰場逃脫的北韓士兵。曾從事與針對北韓情報單位以及具備相關監察經驗的南韓軍事人員，將獲優先考慮加入監視小組。報道指，軍方已派出同類監察小組前往以色列，重點了解以軍對哈馬斯突襲的準備和應對措施，以及哈馬斯使用北韓武器的特性和性能。

報道指，南韓政府正觀察朝俄軍事合作趨勢，視乎北韓派兵、俄羅斯向北韓提供軍事技術支援等情況，採取循序漸進反制措施，依照提供非致命軍事補給品、防禦武器、致命武器次序援烏。即使提供致命武器，韓方會首先考慮通過間接方式提供，而非直接。烏克蘭希望南韓提供防空系統，包括南韓天弓一型及二型中程地對空導彈防禦系統。

南韓國家安保室室長申源湜周二主持召開國家安全保障會議，討論北韓派兵援俄的應對方案。國家安保室第一次長金泰孝在記者會上敦促北韓立即撤軍，並警告若朝俄軍事勾結持續，南韓政府不會對此坐視不理，將與國際社會堅決應對。為應對俄朝軍事合作嚴重威脅南韓國家安全，政府將綜合考慮各種可能性，準備採取分階段措施應對。