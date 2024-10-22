美重啟二戰印太前哨　分散戰機部署戒備華

美國《華爾街日報》周日（20日）報道，美國正重啟和升級多個二戰期間曾使用的印太地區偏遠島嶼前哨基地，以此推進美國空軍「敏捷作戰運用」戰略，尋求不再依賴特定大型空軍基地，而是將把戰機分散，防止中國只需用強大火力對準大型基地，就能摧毀飛機、炸毀跑道並削弱美國的空中力量。

在菲律賓巴薩空軍基地，美國正出資修建一條滑行道，和一個可容納美國飛機的停機坪。在西太平洋天寧島，美國除了重建北機場外，還在擴建國際機場，新建滑行道和最多可容納12架加油機的停機位。在關島，軍事人員正修復另一個二戰時期的機場。在密克羅尼西亞雅浦島上，美國空軍提出耗資4億美元（約31.2億港元）的跑道擴建計劃，以便西太平洋其他地點遭拒止下使用。美國計劃未來數年對旅遊勝地塞班島和太平洋島國帛琉至少兩個地點的機場進行升級改造，也已向澳洲北部兩個空軍基地大量投入資金。

美國太平洋空軍天空和網絡空間作戰副主任溫克勒（Michael Winkler）指，美國基本上對印太地區任何一條跑道都感興趣，如跑道長度超過2公里，美國就會把其當做潛在行動基地，區內數十個地點都在考量範圍內，包括鄰近台灣、日本和菲律賓。但使用他國機場需磋商，溫克勒稱美軍決定先不推動有關對話，因不想讓盟友和夥伴在選擇可能的經濟夥伴還是軍事夥伴之間面臨兩難，除非到危機時刻。